Um motorista de ônibus conquistou as redes sociais após criar uma campanha para encontrar uma passageira que esqueceu de pegar o troco. Em um post, Eder de Oliveira diz que a mulher pagou a passagem com R$ 50 e pede que ela o procure para pegar o troco.

“Deixei guardado. Como ela sumiu, postei no meu Facebook para ver se encontrava ela. Foi quando ela falou comigo no bate-papo e disse que tinha deixado o dinheiro comigo”, contou.

A partir daí, o motorista decidiu fazer a postagem em uma rede social que rendeu alguns comentários e compartilhamentos elogiando a ação, até que Nilza apareceu no privado, se identificou e disse que era a dona do dinheiro. A passageira pegou o dinheiro de volta na manhã seguinte ao ocorrido, na terça-feira (18).

“Ela entrou, me deu R$ 50 e passou. No Terminal Urbano, ela esqueceu de pegar o troco. Procurei, mas não encontrei, porque ela já tinha saído”, conta.

A passageira Nilza Souza pagou a passagem no valor de R$ 4 e deveria receber R$ 46 de volta. Só que Oliveira não tinha o valor para devolver no momento do embarque e pediu que ela pegasse ao final da corrida que seguia para o Terminal Urbano de Rio Branco. A história aconteceu na última semana.

“Fiquei muito feliz [com a devolução], porque era todo dinheiro que eu tinha. Quando consegui falar com ele foi um alívio. Estava sem nenhum centavo, aquele era todo dinheiro que restava”, contou.

Nilza disse que é auxiliar administrativo e está há dois meses desempregada. Para se manter, ela conta com a ajuda do ex-marido que sempre ajuda com as despesas. Por isso, a devolução do dinheiro foi muito importante. Além disso, ela disse que o gesto de Eder faz toda diferença, motivo pelo qual admira o motorista.