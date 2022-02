O deputado Pedro Longo anunciou nesta quarta-feira (2), em sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o cumprimento de uma das promessas feitas pelo governador Gladson Cameli: a convocação de pouco mais de 180 integrantes dos cadastros de reserva das polícias Militar e Civil.

A notícia foi dada pelo líder do governo na Casa do Povo após um parecer jurídico expedido pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) em resposta a um pedido do executivo sobre as vacâncias. “Um quantitativo que vai atender o conjunto daquele cadastro de reserva. A PGE entende que é possível a convocação desde as vacâncias de 2014. Uma luta travada por todos nós e pelo governo que resultou nessa conquista importante para esses jovens que terão seus sonhos realizados”, enfatizou o deputado.

Especificamente na Polícia Civil, Longo acredita que pouco mais de 50 candidatos serão convocados para o quadro efetivo. “Vamos aguardar o resultado que deve sair nos próximos dias”, finalizou.

Em seu discurso, o parlamentar pediu o apoio dos demais deputados para aprovação do PL de autoria do governo que altera a idade máxima para ingresso no Corpo de Bombeiros (CB) e Polícia Militar e retira a exigência de bacharelado em Direito para o cargo de oficial militar no CB – sendo possível a formação em qualquer área.

