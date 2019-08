Perpétua aparece em 449° lugar entre os deputados federais e 529° entre todos os parlamentares do Congresso Nacional, incluindo senadores.

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC) enviou à redação da Folha do Acre na tarde de quarta-feira (14) uma nota de esclarecimento onde garante que é uma das parlamentares mais atuantes do Brasil. A nota foi uma resposta à matéria jornalística que informava que a comunista é uma das deputadas que mais gasta dinheiro público com despesas do seu mandato.

Em sua defesa, Perpétua afirmou que não economiza na cota parlamentar porque é uma deputada atuante e seu mandato requer altos gastos para se manter.

“Utilizo os recursos da verba parlamentar, exclusivamente, para exercício do trabalho do mandato. Fato este que já me colocou, por várias vezes, como a deputada mais atuante do Acre”, justificou a parlamentar.

Mas em uma rápida pesquisa no portal Ranking dos Políticos, que analisa a atuação dos parlamentares de todo o Brasil, Perpétua aparece em 449° lugar entre os deputados federais e 529° entre todos os parlamentares do Congresso Nacional, incluindo senadores.

O Ranking dos Políticos classifica os parlamentares analisando quisitos como presença nas sessões, privilégios, processos e qualidade legislativa.

