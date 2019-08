Não é correto dizer que o Acre não tem seus destaques na política nacional. Mesmo sendo um destaque negativo, a deputada federal pelo PCdoB, Perpétua Almeida, representa o estado acreano como a segunda parlamentar que mais gasta dinheiro público com despesas do mandato.

Em uma pesquisa realizada no portal de transparência da Câmara dos Deputados, Perpétua aparece em segundo lugar entre os deputados que mais gastam dinheiro da cota parlamentar. Nos sete primeiros meses do ano, a deputado acreana gastou R$ 271.307,67 reais com despesas.

Entre os gastos da parlamentar acreana estão passagens aéreas, manutenção de escritório de apoio parlamentar, locação ou fretamento de veículos e aeronaves, divulgação de atividades parlamentares, participação em cursos ou palestras, combustíveis e hospedagens em hotéis.

Vale ressaltar que somente em 4 dias de hospedagens em hotéis de luxo, Perpétua gastou R$ 1,7 mil reais, tendo gastado em média R$ 425,00 reais com cada diária.

Perpétua não é única representante do Acre na lista dos deputados mais gastões do Brasil. O deputado federal Flaviano Melo (MDB/AC) também aparece na lista dos parlamentares que mais gastam dinheiro público no mandato. O emedebista gastou R$ 266.332,95 reais com despesas de gabinete somente nos primeiros meses do ano.

