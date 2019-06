Uruguai tem três gols corretamente anulados e Suárez perde pênalti

Os deuses do futebol recompensaram a retranca peruana na tarde de hoje (29), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A ineficiência uruguaia também contribuiu para que o 0 a 0 persistisse no duelo de quartas de final da Copa América. Na disputa de pênaltis, sobrou para Suárez o papel de vilão. O maior artilheiro da história do Uruguai foi o único a errar, enquanto os adversários foram perfeitos em suas cobranças. Agora, o Peru enfrentará o Chile nas semifinais.

Foi um jogo de muitos erros e baixo nível técnico. O badalado ataque uruguaio, com Suárez, do Barcelona, e Cavani, do Paris Saint Germain, frustrou a torcida presente na Arena Fonte Nova. A forte chuva que caiu durante o primeiro tempo não serviu de desculpa para o futebol pobre apresentado pelas duas seleções. O problema era falta de criatividade e inspiração por parte do Uruguai, e de ousadia do lado peruano.

A Celeste até balançou a rede três vezes, mas irregularidades foram corretamente apontadas pela arbitragem em todos os lances. Em jogadas regulares, o Uruguai perdeu muitos gols, um deles incrível com Godín. Praticamente debaixo das traves, o zagueiro uruguaio isolou a bola.

A arbitragem do brasileiro Wilton Sampaio e de seus auxiliares foi digna de nota. Anulou corretamente os gols e não esperou o VAR para tomar decisões importantes.

É possível dizer que o Peru melhorou seu futebol em comparação com a partida anterior, quando perdeu de 5 a 0 para o Brasil. O medo de sofrer uma nova goleada fez o time do treinador Ricardo Gareca se fechar mais no início do jogo e arriscar menos no ataque. À medida que o segundo tempo se desenrolava, ficou claro que o objetivo dos peruanos era levar o jogo para os pênaltis. Do outro lado, o Uruguai tentava evitá-los de qualquer maneira. Sem organização tática, o time de Óscar Tabárez apostava em bolas jogadas na área, numa tentativa quase desesperada de marcar. Não houve jeito.

Curiosamente, os dois times com melhor futebol demonstrado na primeira fase foram eliminados nas quartas de final. Enquanto a Colômbia caiu diante do Chile, o Uruguai foi eliminado hoje. Bom para os peruanos, que depois de se verem quase eliminados após goleada sofrida para os brasileiros na primeira fase, agora se veem nas semifinais. Resta saber se esse time pode surpreender ainda mais.

Ficha técnica:

URUGUAI 0 (4) X (5) 0 PERU

Competição: Copa América (quartas de final)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Juiz: Wilton Sampaio (Brasil)

Uruguai: Muslera, Godin, Giménez, Cáceres, Gonzales; Bentancur, Valverde (Stuani), De Arrascaeta, Nández (Torreira); Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Peru: Gallese, Abram, Zambrano, Advíncula, Trauco; Yotún, Tapia, Carrillo (Christofer Gonzáles), Flores, Cueva (Ruidíaz); Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Gols (disputa de pênaltis): Guerrero, Ruidíaz, Yotún, Advíncula e Flores (Peru); Cavani, Stuani, Gallese, Torrera (Uruguai).