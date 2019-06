Uma pescaria entre amigos no Rio Tarauacá, ocorrida último domingo, 23, no município de Tarauacá, resultou numa grande surpresa. Um dos pescadores conseguiu capturar uma arraia enorme, chegando a pesar mais de 50 quilos. O animal virou atração entre os banhistas da região.

Segundo ribeirinhos, é comum nesta época do ano avistarem arraias às margens do rio, mas do tamanho que fora pescada, é muito raro. Assim que capturou o bicho, o pescador a levou para as margens do Rio Tarauacá.

Alguns banhistas puderam admirar o animal, outros tiveram medo. A arraia estaria a poucos metros de distância das areias onde famílias, crianças e idosos se encontravam.

Segundo ele, que não quis se identificar, recebeu várias propostas de vender a arraia, mas recusou todas, pois iria alimentar sua família com o animal considerado por ele um “pescado chique”.

Comentários