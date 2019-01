Expectativa devido a mudança de governo, diz assessor

O empresário do comércio acreano começou 2019 com perspectiva positiva quanto ao crescimento da economia para este primeiro semestre. A parcela exata com esse pensamento é de 74%, segundo recente pesquisa do instituto da Fecomércio.

Dentro desse número, 65% dos empresários acreditam que o novo governo vai contribuir de forma positiva para o comércio, 18% estão indiferentes quanto a essa questão, 17% não souberam responder. Foram ouvidos 61 empresários na capital acreana.

Para a Fecomércio, esses números ajudam a ter um parâmetro econômico local.

“como tem acontecido no país inteiro há uma perspectiva muito boa em relação ao seu desenvolvimento por conta da mudança dos governos, tanto estadual quanto federal, então qualquer mudança ela gera uma expectativa muito positiva,” explicou o assessor especial da presidência da Fecomércio, Egídio Garó.

Por outro lado, a pesquisa também revela uma preocupação quanto a falta de dinheiro circulando na praça. Esse pensamento ocorre em virtude da situação financeira do estado. Dessa forma, o desemprego pode aumentar. Assim, o trabalho informal também aumenta. Esse fato onera os empresários que possuem uma empresa organizada a cargas tributárias mais elevadas.

Neste caso, a pesquisa pesa para dois lados. Ao mesmo tempo em que há o otimismo quanto ao crescimento da economia, ainda há um cenário de incertezas em virtude do desemprego e da situação do estado, que iniciou o ano da mesma forma que terminou, no vermelho.

POR: JARDEL ANGELIM (FOTO: TV GAZETA)

