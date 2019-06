A TV Gazeta divulgou na noite desta segunda-feira, 17, mais uma parte da pesquisa do Instituto Real Time Big Data que recentemente aferiu a popularidade da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e das intenções de votos para as eleições de 2020. Desta vez o levantamento traz número sobre avaliação do governo Gladson Cameli.

O levantamento feito na capital do Acre, aponta que 9% dos entrevistados avaliam o governo de Gladson Cameli como ótimo e 28% consideram bom. 36% opinaram que a atual gestão é regular. Ruim e péssimo registraram 12% e 13%, respectivamente. Não souberam ou não responderam registrou 2%.

Outro questionamento feito pela pesquisa é que se a eleição para governador fosse hoje, você mudaria de voto? 83% dos entrevistados afirmaram que não e outros 13% relataram que sim. 5% não souberam ou não responderam.

Além de aferir a popularidade do atual governador, a pesquisa TV Gazeta feita pelo Instituto Real Time Big Data também questionou os entrevistados sobre as principais áreas da gestão pública no governo de Gladson Cameli. Segurança, saúde, educação e emprego foram os pontos primordiais da entrevista.

De acordo com o levantamento, para 52% dos entrevistados a saúde permaneceu igual a gestão passada. Já para 25%, a situação piorou. 20% afirmaram que melhorou e somente 3% não souberam ou não responderam.

Considerado um dos pontos mais críticos da gestão, a Segurança Pública também foi avaliada. Para 50% dos entrevistados permaneceu igual. 27% afirmaram que piorou e somente 21% assinalaram com melhora. Não sabem ou não responderam registrou 2%.

No quesito educação, 46% afirmam que a situação permaneceu igual enquanto 19% informam que piorou. 32% informaram que melhorou e não souberam ou não respondeu registrou 3%.

Geração de emprego e renda na pesquisa revela que para 37% dos entrevistados a situação permaneceu igual. Já para 30% piorou enquanto para 29% afirmaram que melhorou. Não sabem ou não responderam registrou 4%.

A pesquisa ouviu 780 eleitores em Rio Branco entre os dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Comentários