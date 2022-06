Pesquisa Real Time/TV Gazeta: Gladson tem 41%, Mara 17%, Petecão 14% e Jenilson 11%

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou nesta terça-feira, 7, os números da pesquisa que afere a intenção de votos para o governo do Estado nas eleições 2022.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas) aparece com 41% na primeira colocação. Na segunda posição, aparece a deputada federal Mara Rocha (MDB) com 17%, seguido pelo senador Sérgio Petecão (PSD) com 14%. O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) aparece na quarta colocação com 11%. Nilson Euclides (PSOL) e David Hall (Agir) aparecem com 0%. Branco e nulo somam 9% e não sabem ou não responderam marcou 8%.

Já no segundo cenário estimulado, onde aparece o senador Márcio Bittar (União Brasil) como candidato ao governo, Gladson continua na frente com 38%, seguido por Mara com 15%, Petecão 12% e Jenilson e Bittar empatados com 11%, cada. Nilson e Hall não pontuaram. Brancos e nulos somam-se 7% e não sabem e não responderam 6%.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 4 a 6 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Eleitoral do Acre com o número AC-04884/2022.

