Estabilidade e condições salariais atrativas são os principais motivadores de quem pretende prestar concursos públicos, segundo levantamento da Gran Cursos Online

PF

Uma recente pesquisa feita pelo Gran Cursos Online, portal especializado na capacitação de candidatos para concursos públicos, revela que brasileiros entre 25 e 34 anos lideram o interesse pelo certame da Polícia Federal (PF) e representam um universo de 304.639 interessados, seguidos pelo público entre 35 e 44 anos.

As ótimas condições salariais e a estabilidade profissional são os principais fatores que têm levado muitos brasileiros a sonharem com uma firme carreira na Polícia Federal. As próprias atribuições dos cargos também são muito atrativas, afinal, os agentes da PF são responsáveis por combater a criminalidade, o contrabando, fiscalizar fronteiras, crimes cibernéticos e pedofilia, além de investigar infrações penais que prejudiquem a ordem social e a política do Brasil, combater o desvio de dinheiro público e violações dos Direitos Humanos e mais.

Os cargos mais disputados do concurso são: Delegado de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão, Perito Criminal e Papiloscopista, com salários que podem chegar a R$22 mil.

Veja o levantamento completo por idade do Gran Cursos Online:

Idade Interessados 25 – 34 anos 304.639 35 – 44 anos 141.456 18 – 24 anos 127.280 45 – 54 anos 62.561 55 – 64 anos 28.815 + 65 anos 8.321

Carolina Glogovchan (Mtb. 77.832)

