O pesquisador Paulo Guilherme Salvador Wadt, servidor de carreira da Embrapa, será o secretário de Agricultura do governo de Gladson Cameli. Sua escolha segue o critério técnico adotado pelo governador eleito para formar sua equipe. Já o médico e piscicultor, Israel Milani, assumirá a Secretaria de Meio Ambiente, segundo foi confirmado pelo governador eleito na noite desta terça-feira (04).

Com uma ampla experiência, Paulo Guilherme Salvador Wadt, que é doutor em agronomia e tem pós-doutorado na área, será o responsável por uma área estratégica para o desenvolvimento do estado. “Escolhemos um nome qualificado e preparado para colocar em prática nosso projeto de incentivar a produção, com a geração de renda. Estamos colocando as pessoas certas nos lugares certos, pensando no bem da nossa população”, disse.

Paulo Guilherme Salvador Wadt tem Doutorado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Vicosa, Brasi; possui mestrado em agronomia (Ciências do Solo) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Seropedica, Brasil e tem graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Seropedica, Brasil. Também tem pós-doutorado pela University of Florida, UF, Gainesville, Estados Unidos.

Com o anúncio de Paulo Guilherme Salvador Wadt e Israel Milani, Gladson Cameli caminha para definir todo seu primeiro escalão, formado por pessoas com qualificação técnica e preparadas para assumir cada área.

O futuro secretário de Meio Ambiente, Geraldo Israel Milani Nogueira, é graduado em medicina e pós-graduado em ultrassonografia geral, pecuarista, piscicultor (Pioneiro no sistema semi-intensivo de criação de peixes no estado do Acre e também na Feira Anual de Agricultura Familiar, especificamente, Feira do Peixe). Idealizador e sócio proprietário do primeiro frigorífico de filetamento de peixes no Estado do Acre.

