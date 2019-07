O meteorologista acreano Davi Friale, do site O Tempo Aqui, está prevendo uma forte frente fria a partir desta quinta-feira (25) em todo o Estado do Acre, com possibilidade de temporais entre terça e quinta-feira.

Já o site Climatempo também prevê uma frente fria, mas com temperatura mínima de 16 graus na sexta-feira. Por sua vez, o site do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais) anuncia uma friagem bem mais rigorosa, com mínimas de 12 graus entre quinta-feira e domingo.

