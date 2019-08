AO VIVO – Davi Friale traz informações sobre as queimadas e a previsão do tempo

Acompanhe nossas atualizações diárias para ficar melhor informado sobre o tempo na sua região.

Com O Tempo Aqui 26 Agosto 2019

Como previsto, chuvas fortes ocorreram no Acre no último domingo e ao amanhecer desta segunda-feira (26). As causas são a chegada de uma massa de ar quente e úmido do oceano Atlântico, a formação de um centro de baixa pressão atmosférica em Rondônia e a aproximação de uma fraca frente fria.

Durante esta semana, até o próximo domingo (1), o calor abafado e as chuvas vão continuar, com alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, em vários pontos, no Acre, Rondônia, Amazonas, oeste, noroeste e norte de Mato Grosso, planícies da Bolívia e região de selva do Peru.

Essas chuvas, no entanto, não serão diárias num mesmo lugar, mas ocorrerão de forma pontual na maior parte da região.

Tempo seco em Goiás, Distrito Federal e maior parte de Mato Grosso

O tempo bom, seco e ensolarado, com calor diurno e temperatura noturna amena, vai continuar, pelo menos até o próximo domingo, em Goiás, no Distrito Federal e na maior parte de Mato Grosso.

No entanto, poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais, em algumas áreas de Goiás. Já no estado de Mato Grosso, as chuvas deverão ocorrer com mais intensidade apenas no oeste, no noroeste e no norte, sendo que, nas demais áreas mato-grossenses, poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais, em alguns momentos.

Acompanhe nossas atualizações diárias para ficar melhor informado sobre o tempo na sua região.

Comentários