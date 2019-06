Em Cruzeiro do Sul, a partir do dia (26), o público autista vai ter atendimento preferencial. Uma lei, sancionada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, estabelece que todas as instituições públicas e privadas incluam o símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento especial.

Assim como idosos, grávidas, crianças e as pessoas com deficiências, os autistas não devem mais esperar em filas na segunda maior cidade do Acre. A lei determina que supermercados, agências bancárias, farmácias, bares restaurantes, lojas e outros estabelecimentos privados dispensem a mesma atenção às pessoas com autismo.

Também serão obrigados a oferecer atendimento preferencial aos autistas as repartições públicas. A Secretaria Municipal de Saúde vai expedir uma carteira para autistas que devem apresentar na hora do atendimento.

De acordo com a lei, as entidades que não respeitarem esse direito poderão ter como penalidades advertência ou a cassação do alvará de funcionamento.

‘Lei muito importante’, diz presidente de associação

Para o presidente da Associação dos Pais dos Autistas, Peter Roger, a medida é uma garantia de diretos a um público que necessita uma atenção especial.