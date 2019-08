O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta segunda-feira (19) o pagamento de R$ 5.254.052 milhões que serão investidos no sistema de saúde pública de 11 municípios do Acre. Os recursos são provenientes de emendas do senador junto ao Fundo Nacional de Saúde (Funasa) ligado ao Ministério da Saúde. O investimento beneficiará os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Sena Madureira, Tarauacá e Rodrigues Alves.

Em cada um dos municípios, o recurso será utilizado para o custeio da atividade de saúde como a aquisição de produto médico, materiais de enfermagem e de expediente, limpeza, entre outros bens de consumo visando melhorias no atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS.

Além disso, Sérgio Petecão garantiu ainda o pagamento de convênio de aproximadamente R$ 2 milhões para a aquisição de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial que servirá a população do município de Rodrigues Alves.

Segundo o senador, a saúde pública deve ser tratada como total prioridade, uma vez que grande parte da população utiliza o serviço público. “Com estes recursos, que já foram depositados nas contas das prefeituras, será possível assegurar mais qualidade ao atendimento da população carente, melhorando cada vez mais a qualidade no atendimento público”, afirmou Petecão.

Confira a relação dos municípios beneficiados e os respectivos valores:

Acrelândia – R$ 300.000,00

Assis Brasil - R$ 364.602,00

Brasileia – R$ 200.000,00

Bujari - R$ 200.000,00

Cruzeiro do Sul – R$ 1.000.000,00

Mâncio Lima - R$ 300.000,00

Plácido de Castro – R$ 200.000,00

Porto Walter - R$ 200.000,00

Sena Madureira – R$ 300.000,00

Tarauacá - R$ 300.000,00

Rodrigues Alves – R$ 1.889.450,00

