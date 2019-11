O senador Sérgio Petecão reuniu-se na tarde desta terça-feira (19) com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública para tratar do pacote anticrime e iniciativas que visam endurecer penas para a prática de crime organizado, crime violento e corrupção, além das medidas que visam garantir a prisão após condenação em segunda instância.

De acordo com Petecão, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, é importante a construção de um caminho entre o executivo e o parlamento para a aprovação de pautas importantes para a sociedade.

Favorável às medidas apresentadas, sobretudo à prisão após condenação em segunda instância, Sérgio Petecão declarou apoio às votações que ocorrerão já a partir dessa semana, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

Comentários