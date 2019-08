Petecão garante que o sentimento do conjunto de senadores é de aprovar a Reforma da Previdência ainda este ano

O senador Sérgio Petecão, PSD, disse em entrevista ao site, que defende a revisão do texto da Reforma da Previdência que será enviado para o Senado logo após completado o processo de aprovação, em segundo turno, na Câmara dos Deputados. O parlamentar considera essa uma medida necessária para garantir a inclusão de estados e municípios que passam por situação financeira difícil sem condições de honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores públicos.

“Vejamos o exemplo do Acre. O governador Gladson tem pedido isso, pois acha que, se não incluir os estados e municípios, o Acre poderá ficar totalmente inviabilizado em breve. O Estado tem que passar, todos os meses, R$ 50 milhões para a Previdência. Isso inviabiliza a economia do Estado”, disso o senador.

Apesar das prováveis alterações, Petecão garante que o sentimento do conjunto de senadores é de aprovar a Reforma da Previdência ainda este ano.

Também nesta terça-feira, Sérgio Petecão disse ser contrário à nomeação do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, capital dos Estados Unidos (EUA). Para o senador acreano, essa decisão pode prejudicar as negociações para a aprovação a Reforma da Previdência.

Comentários