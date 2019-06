O senador abordou a temática do cartel na saúde do Acre, afirmado por Cameli e tema de discussões no plenário

Durante visita à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quinta-feira (31), o senador Sérgio Petecão (PSD) concedeu entrevista ao ContilNet e falou sobre a gestão de Gladson Cameli e as críticas lançadas ao chefe do executivo. “Ajudei o Gladson e vou fazer o possível para que tudo dê certo. Têm problemas e nós não podemos negar. Existe um sentimento que vem da maioria das pessoas que trabalham no governo, que é o desejo de dar certo”, destacou. Petecão, embora aliado de Gladson, acredita que é necessário tirar a vaidade de alguns secretários (que não mencionou) para que a gestão siga crescendo. “Agora, é preciso que saibamos que é necessário tirar uma pouco de vaidade de alguns secretários, colocar o pé no chão e tornar prioridade o tratamento com o povo”, explicou. O senador abordou a temática do cartel na saúde do Acre, afirmado por Cameli e tema de discussões no plenário. “Eu quando vi a afirmação fiquei um pouco surpreso. Se o governador falou isso à imprensa, ele precisa acionar os órgãos competentes e penalizar os envolvidos. Ele precisa tomar providências. A saúde do nosso estado já passa por uma situação difícil e a instalação de um cartel é um crime grave, que precisa ser punido”, finalizou.

