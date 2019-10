Contudo, o senador disse que as pautas discutidas não serão solucionadas de imediato

O senador da República e líder da bancada Federal em Brasília, Sérgio Petecão (PSD), declarou em entrevista no fim de sexta-feira (4), que cada parlamentar federal eleito pelo Acre, tem R$ 15 milhões de reais, em recursos para serem distribuídos nas áreas de saúde e infraestrutura aos 22 municípios.

No entanto, para que essas emendas parlamentares sejam distribuídas corretamente, se faz necessário uma reunião com prefeitos e o governo do Estado, debate este, que foi realizado na tarde de sexta-feira (4), na Associação dos Municípios do Acre (Amac). “Nosso objetivo aqui é pra que nós possamos conversar com os prefeitos com as entidades e conversar com o governo do estado para que nós possamos receber as suas reivindicações, seus projetos, suas demandas”, destacou.

Contudo, o senador disse que as pautas discutidas no encontro, não serão solucionadas de imediato. “Não vai ser resolvido aqui, mas eu diria que essa é a reunião mais importante para que a gente abra um debate e possa dar essa oportunidade de ouvir nossos prefeitos”, argumentou.

O primeiro secretário do Senado Federal enfatizou que no momento não se tem um número exato de quantos milhões cada município deverá receber. “Nós estamos começando esse debate agora, cada parlamentar tem aí tem um recurso de R$ 15 milhões, sendo R$ 7,5 milhões para investir em saúde e R$ 7,5 milhões para outros investimentos em infraestrutura”, explicou dizendo:

“Agora um fato é que as emendas de bancada que não era impositiva passaram a ser impositiva e isso é um montante bem maior, mas nós estamos discutindo com a bancada pra ver qual é a melhor forma e o melhor mecanismo. O importante é que o sentimento é um é ajudar o nosso estado tenho fé em deus que essa reunião vai ser muito produtiva e vamos sair daqui com alguns encaminhamentos que vai facilitar o nosso trabalho lá em Brasília”, salientou.

Comentários