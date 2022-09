Petecão diz que prioridade será cortar gastos com jatinho

A senadora Mailza Gomes (Progressistas), candidata a vice na chapa do governador Gladson Cameli, esteve em reunião com colaboradores da rede Arasuper, na manhã desta terça-feira, 6, em Rio Branco. O encontro também contou com a participação do candidato a deputado estadual, Josemir Anute.

Com mais de doze lojas no Acre, gerando uma média de 2.600 postos de emprego, a rede Arasuper é referência na criação de oportunidades no ramo varejista.

“É importante ter um governo que estimule e ajude a iniciativa privada. Essa rede é exemplo no fortalecimento da economia do nosso Estado. Ao lado do Gladson, estarei lutando por melhorias neste e demais setores que geram emprego e renda no Acre”, enfatiza Mailza.

Josemir Anute é funcionário público e ver o projeto de Gladson Cameli como a melhor opção para o Acre seguir avançando. “Será o governo que vai desenvolver o Estado, mas precisará de representantes na Assembleia que o ajude”, observou, solicitando apoio dos presentes.

Visita ao mercado público do bairro Manoel Julião

Mailza Gomes também conversou com produtores rurais, comerciantes e clientes no mercado público do bairro Manoel Julião. Foi o momento de apresentar propostas e receber apoio da população.

“Contamos com as pessoas da região para continuar trabalhando pela Educação, Saúde, Infraestrutura e demais setores. Temos uma chapa comprometida com a população”, enfatizou Mailza.

Está gostando do conteúdo? Compartilhe!

🗞️ Link da notícia:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários