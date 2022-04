Petecão é eleito para grupo parlamentar Brasil-Azerbaijão

O grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão promoveu nesta terça-feira (26) reunião de trabalho para sua instalação e eleição da comissão executiva. O grupo escolheu o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) para presidir os trabalhos e os senadores Sérgio Petecão e Humberto Costa (PT-PE) como primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente.

Nelsinho Trad reforçou que o grupo tem a função de fortalecer as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países, colaborando com as ações do Poder Executivo no desempenho dessa parceria.

O país chega atualmente a uma produção de mais de 600 mil barris de petróleo por dia. Sua produção de gás vem crescendo desde 2017, chegando a mais de 22 bilhões de metros cúbicos anuais em 2020. O país tem também um grande potencial agrícola graças aos seus variados climas em razão da sua notável variedade geográfica.

O Azerbaijão tem também uma localização privilegiada no cruzamento de importantes rotas no tráfico de mercadorias e matérias primas no nível internacional, entre elas a Rota da Seda.

De acordo com a plataforma Comex Stat, do Ministério da Economia, em 2021, o Brasil importou 41,6 milhões de toneladas de fertilizantes, sendo 65 mil toneladas vindas do Azerbaijão, o que representa mais de 65% de toda produção daquele país.

O grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão foi criado pelo Projeto de Resolução do Senado (PRS) 32/2013, de autoria do então senador Cristovam Buarque (DF). O grupo é composto por 16 senadores. A cooperação entre os dois países se dará por meio de visitas parlamentares, e pela realização de congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros de natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas, visando ao desenvolvimento das relações bilaterais. Também estão previstos a permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa, o intercâmbio de experiências parlamentares e outras atividades.

Fonte: Agência Senado

