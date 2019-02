Em eleição realizada nesta quarta-feira, 6, foi eleita a Mesa Diretora do Senado Federal. Com isso, foi confirmado o nome do acreano Sérgio Petecão (PSD) como primeiro-secretário da Mesa Diretora.

Num acordo discutido com os partidos que apresentaram suas indicações, antes mesmo da sessão começar, foi apresentada apenas uma chapa para a disputa da Mesa da Casa.

Petecão declarou a reportagem do sitio ac24horas que a luta no pleito do cargo era grande. “É um cargo muito cobiçado no Senado. Estou numa expectativa positiva”, disse o senador acreano.

Além do primeiro-secretário, também foram eleitos o 1° vice-presidente, senador Antônio Anastasia (PSDB-MG); 2° vice-presidente senador Lasier Martins (PODE-RS); 2º secretário, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), 3º secretário, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e 4º secretário Luiz Carlos Heinze (PP-RS).

As atribuições da Mesa

Entre as atribuições de Petecão como primeiro-secretário, a Agência Senado explica que estão: a rubrica da listagem especial com o resultado da votação realizada por meio do sistema eletrônico; realização da leitura em plenário da correspondência oficial recebida pelo Senado e de todos os documentos que façam parte do expediente da sessão.

Além disso, o primeiro-secretário assina e recebe a correspondência do Senado e é responsável pela supervisão das atividades administrativas da Casa, entre outras competências.

