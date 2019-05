O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para tratar da doação de equipamentos da Secretaria de Saúde do DF à Santa Casa do Estado do Acre.

De acordo com Petecão, a solicitação feita em nome da Santa Casa do Acre foi atendida de pronto pelo governador do DF e os equipamentos da Secretaria de Saúde do GDF, que estão sem utilização, serão doados ao Acre para um melhor suporte aos que mais necessitam.

