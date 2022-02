Petecão garante quadra poliesportiva para o Ifac

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou a liberação de quase R$ 2 milhões para a construção de uma quadra poliesportiva no campus Baixada do Sol, do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Rio Branco. A verba, garantida por Petecão, é proveniente do Ministério da Cidadania. As obras têm previsão para começar em março deste ano, logo após o período chuvoso.

De acordo com Petecão, que é um entusiasta da educação e do esporte, o investimento é importante para fortalecer a instituição no Acre. “A quadra, quando concluída, será um espaço moderno e amplo, que vai atender as necessidades dos acadêmicos para a realização das práticas esportivas, eventos, bem como auxiliará na formação interdisciplinar da comunidade acadêmica e da própria comunidade da Baixada do Sol”, exalta o senador.

Para a reitora Rosana Calvalcante, a reestruturação do campus Baixada do Sol é uma das prioridades do Ifac. “Desde o ano de 2020, estamos investindo na reestruturação da unidade. A escola ainda não contava com espaço para realização de atividades de educação física e esportivas para os alunos e a comunidade. Estamos muito felizes com a destinação dos recursos. O senador Petecão é um grande parceiro do nosso instituto”, afirmou.

A parceria do senador e do Ifac tem conquistado grandes avanços na área da educação. Em novembro de 2021, Petecão anunciou o primeiro curso de nível superior para Santa Rosa do Purus. Na mesma ocasião, o senador e a reitora se reuniram com representantes de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão com o objetivo de estender a oferta para todos os municípios isolados. No ano passado, também foi anunciado recursos para a compra de um ônibus, que irá auxiliar nas atividades da instituição de ensino.

