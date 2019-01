O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta semana o pagamento de R$ 3 milhões para investimento na saúde pública do município de Cruzeiro do Sul. A verba foi viabilizada pelo senador na última semana de 2018 junto ao Fundo Nacional de Saúde – FNS, do Ministério da Saúde.

O recurso será aplicado em iniciativas que cuidam da saúde do municio. De acordo com Petecão, a verba fortalecerá as atividades de atenção básica de saúde já realizadas no Programa Saúde da Família e pelos agentes comunitários de Cruzeiro do Sul. “Com o valor, além de ampliar o atendimento, internações, cirurgias e exames, o município poderá investir ainda na implantação de programas estratégicos, como o de combate à dengue”, disse.

Para Petecão, a saúde pública deve ser tratada com prioridade, uma vez que grande parte da população utiliza o serviço público de saúde. “É uma prioridade dar condições ao atendimento, sobretudo, à população carente, que são os que mais utilizam o sistema público”.

