Petecão inaugura comitês no Alto Acre e campanha ganha peso em todo o estado

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), que recentemente visitou Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira, seguiu na manhã deste sábado (20) para o Alto Acre, onde inaugurou outros dois comitês em Epitaciolândia e Brasileia. A semana foi marcada por uma intensa agenda no interior do Acre e deu peso à campanha do candidato.

Os eventos deste sábado, foram marcados com a presença da candidata ao Senado, Vanda Milani (Pros), da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD) e de vários candidatos, filiados e simpatizantes da coligação “Com a Força do Povo”, que apoiam Sérgio Petecão ao governo do Acre.

“Essa candidatura não é só minha. Esse projeto não é só meu. Estamos trabalhando em um projeto que é de todos nós. Eu ando todo esse estado e sei que o povo quer e precisa de uma mudança. É por isso que estou vendo todo o Acre está abraçando o nosso projeto. E eu sou muito grato aos nossos apoiadores. Vai dar certo”, comemorou Sérgio Petecão.

Na próxima semana, Sérgio Petecão e sua militância massiva voltam a se concentrar na campanha de rua em Rio Branco, com a inauguração de comitês regionais na 06 de Agosto, Baixada da Sobral e São Francisco. A campanha também será levada aos Bairros com a instalação das “Casas 55”, que funcionarão como ponto de referência e local de distribuição de material de propaganda.

O comitê central de campanha de Petecão permanece na tradicional “Tenda Amarela”, em frente à casa do candidato, no bairro Conjunto Procon, onde funciona o escritório político do candidato e um espaço para realização de reuniões e eventos.

