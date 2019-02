O senador Sérgio Petecão (PSD) passou a fazer parte da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, composta por parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Com isso, o Acre ganha mais representatividade na atividade da Frente em prol do setor que representa 70% do PIB nacional.

A frente é uma entidade suprapartidária do Congresso Nacional que trabalha para elevar a produtividade setorial no país. “Precisamos criar incentivos no sentido de garantir a redução dos custos e da burocracia na atividade comercial, pois se trata de uma área relevante para a economia e ao desenvolvimento social”, afirmou Petecão.

O senador destacou que 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país é gerado pelo setor do comércio, serviço e empreendedorismo. “São 22 milhões de empregos com carteira assinada criados graças ao setor que influencia diretamente na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro”, disse.

O objetivo da Frente Parlamentar consiste em elevar a produtividade do comércio e fornecimento de serviço em favor da sociedade; desburocratizar a abertura e fechamento das empresas; reduzir custos e obrigações impostas à sociedade; modernizar a legislação tributária; aprovar o Cadastro Positivo; aprovar a reforma da previdência, entre outros.

