O senador Sérgio Petecão (PSD) pediu desculpas aos seus seguidores nas redes após ter chamado de “filho da puta” os responsáveis pela instalação de telhas ecológicas em uma escola no Jordão.

Petecão soltou o palavrão, conforme um vídeo veiculado no Notícias da Hora, enquanto mostrava parte de uma telha do estabelecimento de ensino.

“Fiquei pasmo quando me deparei com a situação deplorável das ditas “telhas ecológicas” que a gestão passada utilizou para fazer a cobertura dos locais. Como disse: chove mais dentro do que fora. Ficou nítido o descaso e o desrespeito com a população do Jordão e com o dinheiro público. No vídeo que publiquei ontem, confesso que fiquei emocionado e gostaria de pedir desculpas pela forma como me expressei, mas é impossível não se indignar com a situação”, disse.

Petecão afirmou que vai pedir ao governador Gladson Cameli a reforma da unidade escolar e de outros prédios públicos do Estado no município.

Reveja:

