Em audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o senador Sérgio Petecão (PSD) solicitou agilidade na análise de projetos voltados a pavimentação asfáltica em 9 municípios acreanos.

De com o senador, as verbas foram empenhadas em 2018 e aguardam somente aprovação do projeto para serem licitadas e as obras iniciadas.

Serão ao todo R$ 12,8 milhões investidos na pavimentação que beneficiará os municípios de Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Sena Madureira e Tarauacá.

Para Petecão, é essencial a aprovação o quanto antes aproveitando o período de estiagem amazônica. “No Acre, as obras têm que ser iniciadas e finalizadas antes do nosso inverno – período chuvoso que inviabiliza a execução de obras pelas prefeituras” – alertou o parlamentar.

Os recursos foram viabilizados pelo então senador Gladson Cameli e desde o início do ano aguardam análise final. A audiência contou ainda com a presença do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e do senador Márcio Bittar.

