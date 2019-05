Após reunião com presidente da Caixa, o desentrave deverá ocorrer até o dia 6 de junho

Em reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira (29) com o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), economista Pedro Duarte Guimarães, e com a vice-presidente de Governo da instituição, engenheira Tatiana Thomé de Oliveira, o senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da Bancada Federal do Acre, pediu solução ao entrave burocrático que impede o repasse de R$ 94 milhões para melhoria dos ramais acreanos.

Petecão alertou que a verba foi viabilizada pela bancada em 2017 que deverá ser investida na melhoria de centenas de quilômetros de ramais que garantem o escoamento da produção rural, bem como acesso à escolas e postos de saúde de várias localidades. “O governo de Estado e as prefeituras não têm condições de manter os ramais. Dessa forma, as escolas não puderam iniciar as aulas, os produtores rurais estão sem condições de escoarem suas mercadorias e a única esperança é a liberação deste recurso”, afirmou o senador.

De acordo com Tatiana Thomé, a CEF já está em negociação para que a aprovação do projeto apresentado recentemente pelo governo Estadual e prevê que, até 6 de junho, a análise estará concluída por parte da Caixa.

Petecão classificou como excelente a reunião e antecipou que o cumprimento deste prazo motivará toda a bancada a trabalhar pelo pagamento da primeira parcela do recurso. “Iremos nos reunir com ministros, com o presidente da República se for preciso para conseguirmos o pagamento”, destacou o senador.

Participaram ainda da reunião o chefe da representação do governo do Estado em Brasília, Ricardo França, o diretor do Deracre, Italo Medeiros, e a assessoria do gabinete do senador Sérgio Petecão.

