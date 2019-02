Os programas do Governo Federal que pretendem levar acesso à internet de alta velocidade aos municípios do Acre foram tema da reunião entre o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o novo ministro da Ciência Tecnologia Inovação e Comunicação (MCTIc), astronauta Marcos Pontes, realizada nesta quarta-feira (20), em Brasília. Petecão ressaltou a importância um tratamento diferenciado dos projetos do Ministério que tratam da inclusão digital no estado do Acre, sobretudo, os que incluem comunidades ribeirinhas e municípios isolados. A audiência contou ainda com a presença da senadora Mailza Gomes (PP-AC).

“São inúmeros os canais de serviços públicos disponíveis graças à internet. Além disso, universidades e institutos de educação estão oferecendo cursos à distância em caráter gratuito ou de baixo custo. Parte da economia também é movimentada através do comércio digital, e as repartições públicas utilizam deste meio para agilizar processos e facilitar a comunicação com todo o país”, disse Petecão, ao defender que o Acre precisa estar incluído em todos os programas elaborados pelo ministério.

Os Programas de inclusão digital do MCTIc estão em fase avançada e, com o apoio de um satélite geoestacionário brasileiro, não deve demorar para que um número maior de pontos de internet conectem mais pessoas do estado do Acre. O Internet para Todos e o Gesac, por exemplo, são os dois principais programas que devem atender a demanda apresentada por Petecão.

