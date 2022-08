Petecão triplica patrimônio em mais de 300% nos últimos 4 anos

Iniciando a campanha do Agosto Lilás, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em concordância com o Conselho Estadual de Direitos da Mulher (Cedim/AC), realizou nesta quarta-feira, 3, o Encontro de Gestoras de Políticas para Mulheres e Presidentes dos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher.

O Agosto Lilás é a campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que objetiva intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, assim como promover os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, apreciou o encontro do Estado com os municípios e disse: “É louvável esse esforço e união de mulheres de todo o Acre, em comunhão para exaltar nossas políticas públicas. Fico feliz com o avanço da política e reconheço que precisamos progredir cada vez mais”.

“O desafio é grande, mas parabenizo a equipe da Diretoria de Mulheres da SEASDHM, que diariamente trabalha com empenho e garra, fortificando a equidade entre gêneros e combatendo o feminicídio”, elogia a gestora estadual.

Lurdinha Lima, primeira-dama de Cruzeiro do Sul, prestigiou a ocasião e parabeniza a mobilização da equipe estadual: “Esse acompanhamento do Estado é um trabalho muito valoroso que faz toda a diferença para a nossa atuação local, precisamos efetivar essas causas humanitárias”.

As articuladoras municipais foram capacitadas com palestras e conhecimentos que dialogam com a política, como o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, os instrumentos de controle da violência doméstica e familiar, e o fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários