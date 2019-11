Por Veja

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 19, reajuste de 2,8% no preço da gasolina nas refinarias. Foi o primeiro aumento em um mês e meio. Também houve reajuste de 1,2% no preço do óleo diesel, que não subia desde 1º de novembro.

Com o reajuste de cerca de 5 centavos, o preço médio da gasolina está agora em aproximadamente de 1,84 real por litro, maior valor desde o final de maio (1,95 real). Já o diesel passará a custar 2,22 reais por litro.

A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio, sistema em vigor desde setembro do ano passado. Na segunda-feira, o dólar fechou numa máxima recorde, acima de 4,20 reais na venda. No acumulado de novembro, a moeda havia subido até o fechamento de segunda-feira 4,91%, mais do que anulando a queda de outubro (-3,52%) e a caminho da maior valorização mensal desde agosto (+8,51%).