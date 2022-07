PF combate contrabando de cigarros na capital do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Xapuri está com inscrições abertas para as últimas vagas da Turma Especial do Curso Superior de Licenciatura em Química ofertado no município de Epitaciolândia. Os candidatos podem se inscrever até as 23h59 do dia 08 de julho, pelo site https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo.

A seleção dos alunos será realizada em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato a partir do seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

Acompanhe a página do edital: https://editais.ifac. edu.br/categoria/edital/ arquivos/605/

Acesse o edital: https://editais.ifac. edu.br/edital/visualizacao/ 3930/

Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem acessar o site e clicar em INSCREVA-SE AQUI. Feito isso, deverá selecionar o processo seletivo que deseja concorrer e preencher todos os campos obrigatórios apresentados na ficha de inscrição.

Conforme cronograma, o resultado preliminar está previsto para ser publicado no dia 11 de julho, após às 17h. Já o resultado final e a convocação para matrícula serão divulgados no dia 13 de julho. Os aprovados em 1ª chamada deverão apresentar documentação no período de 15 a 18 de julho.

Licenciatura em Química – O curso de Licenciatura em Química tem a finalidade de formar profissionais com ampla e sólida base teórico-metodológica para a docência na área de Química. A graduação tem duração de quatro anos.

O curso terá aulas presenciais, no período vespertino, na Escola Estadual Belo Porvir. O início das aulas será no 2º semestre de 2022.

A oferta da turma especial do curso de Licenciatura em Química é realizada a partir da parceria entre o Ifac, o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Epitaciolândia.

Clique aqui para saber mais sobre o curso

