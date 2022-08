PF deflagra operação contra o tráfico de drogas

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet), por meio da Coordenação Estadual de Artesanato, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), torna público o processo de seleção de interessados em participar da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenace).

A feira será realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE), no período de 16 a 25 de setembro de 2022. Para participar da mostra nacional, o artesão acreano deve se inscrever para concorrer a uma das doze vagas disponibilizadas, sendo oito vagas para artesãos individuais, uma para artesão indígena e três vagas para os artesãos que não tenham participado da última feira ou novos artesãos apoiados pelo PAB.

“Essa é uma oportunidade que temos em mostrar um pouco do nosso produto acreano e a cultura, podendo realizar essa troca de informações e contatos com outros estados e até países, pois as peças produzidas no Acre são muito atrativas”, disse a coordenadora estadual do Acre, Suelany Paiva.

Os artesãos interessados em concorrer às vagas poderão se inscrever no período de 12 a 19 de agosto, no formato presencial, das 8h às 12h, na sede da secretaria (antigo Hotel Pinheiro) ou pelo email [email protected]

