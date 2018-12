Rio Branco/AC: A Polícia Federal deflagrou hoje, 11, a Operação SANTINHOS, com a finalidade de combater desvios de recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de financiamentos de campanha, além de outros crimes eleitorais e lavagem de capitais.

Mais de 100 policiais federais de vários estados auxiliaram no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em residências e gabinetes de investigados, em órgãos públicos, na câmara de vereadores e na Assembleia Legislativa do estado do Acre – ALAC.

Também foram cumpridos 8 mandados de prisão expedidos pela Justiça Eleitoral do Acre.

Durante a operação, 2 deputados eleitos no último pleito foram presos.

Maiores informações serão repassadas na coletiva para a imprensa, que será realizada às 10:00hs no auditório da Superintendência da Polícia Federal do Acre.

Comentários