A polícia federal está realizando durante esta semana na região de fronteira um curso voltado à capacitação de policiais bolivianos na área de perícia papiloscópica.

O curso é fruto de um acordo de cooperação firmado entre o Brasil e a Bolívia e tem por objetivo repassar técnicas de revelação de impressões digitais para oficiais da polícia nacional boliviana visando o combate aos crimes transfronteiriços, principalmente o tráfico internacional de drogas.

A capacitação está sendo realizada por Papiloscopistas do instituto nacional de identificação e da superintendência da polícia federal no Acre com vasta experiência profissional, inclusive na identificação de vítimas do desastre em Brumadinho, além de possuírem diversos cursos no Brasil e no exterior.

Estão sendo repassadas as técnicas mais atuais na área de identificação e perícia papiloscópica que permitirão o combate a criminalidade no país vizinho e refletirão positivamente na redução da criminalidade também no Brasil, em especial na região de fronteira entre os dois países.

