PF e Gefron prende dupla com 1,5kg de cocaína e pistola automática em ramal de Brasiléia

Uma denuncia anônima feita à Polícia Federal lotada no município de Epitaciolândia, levou agentes a investigar pessoas que estariam praticando contrabando de drogas no Ramal do Polo, com acesso pelo km 4 da BR 317 (Estrada do Pacífico), no início da noite deste sábado, dia 11.

As equipes da PF que contou com apoio do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, se deslocaram até o local onde seria feito a negociação entre possíveis traficantes. Ao montarem acampamento, não demorou muito para avistarem a chegada de um indivíduo em uma moto, carregando uma mochila chegando conforme as informações.

Em seguida, um segundo suspeito saiu de dentro de um prédio, para em seguida averiguar o que havia dentro de um saco que estava dentro da mochila. Ao perceberem que seria dois ‘tijolos’ que poderiam ser entorpecentes, realizaram a abordagem.

O que esperava a ‘encomenda’, ainda teria tentado fugir, mas foi alcançado e rendido sob mira de armas. O mesmo, vendo que não tinha saída, em seguida destruiu um celular que estava em um de seus bolsos, possivelmente na tentativa de encobrir conversas com possíveis comparsas.

Em uma revista na dupla, foi localizado uma pistola automática, calibre 22, sem número de série, fato esse comum no mundo do crime para despistar o rastreio da mesma. Foi feito o narcoteste nos ‘tijolos’, dando positivo para cocaína.

A dupla foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, sendo conduzidos para a delegacia da Polícia Federal e poderão ser transferidos para o presídio na Capital a qualquer momento.

Comentários