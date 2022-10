PF investiga retenção de cartões do Bolsa Família por comerciantes em troca de empréstimos

No último sábado, dia 22, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Coordenação de Esportes, realizou as finais das modalidades masculina e feminina do Campeonato Indígena de Futebol. O evento aconteceu no estádio José Dantas e reuniu 8 equipes, entre homens e mulheres das etnias manchinery e jaminawá.

A competição esportiva atraiu centenas de populares que acompanharam as partidas durante todo o dia. Todos os jogos foram bem disputados e envolveram as torcidas presentes no estádio.

“Só temos a agradecer pelo compromisso do prefeito Jerry e sua equipe. Fomos bem recebidos aqui e nos sentimos valorizados com essa atividade organizada especialmente para os povos indígenas”, comentou Josimar Jaminawá, cacique da Aldeia Nova Vida, Rio Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários