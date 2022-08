PF prende homem por porte ilegal de arma durante fiscalização com o ICMBio

Nesta quarta-feira,10, o vice-prefeito, Reginaldo Martins, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques e representantes do DERACRE, estiveram em reunião realizada no ramal do km 88, para dar início às obras de recuperação de 25 quilômetros de estrada rural.

Dona Maria de Nazaré esteve presente na reunião e agradeceu pela chegada das máquinas.

“Depois que entrou esse prefeito a gente teve um ramal melhor, o ramal sempre teve atoleiro e agora a gente tem acesso de inverno a verão de carro ou de moto e acredito que vai ficar ainda melhor”, disse.

José Nascimento, conhecido como Zé do Jacu, mora na localidade há mais de 20 anos e falou da importância dessa ação.

“Pra nós da comunidade é muito importante, é um privilégio, há muito tempo a gente não via uma equipe do governo. Agradeço a prefeitura, através do prefeito Jerry Correia e do vice Reginaldo, que tem buscado melhorias para os moradores de toda zona rural”, comemorou.

Além da Prefeitura e Governo do Acre, as obras no ramal do Km 88 contam com uma emenda parlamentar no valor de 60 mil reais, destinada pelo deputado Gerlen Diniz a pedido do vereador de Assis Brasil, Wendell Marques. O investimento é fruto da boa parceria estabelecida pelo prefeito Jerry Correia com toda estrutura do governo do estado.

