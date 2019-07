A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, se reuniu nesta quinta-feira, 18, com o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. A visita foi para tratar de assuntos institucionais e parcerias, bem como ressaltar a importância do diálogo e o trabalho conjunto.

Na ocasião A procuradora-geral aproveitou para convidar o governador para a solenidade de comemoração dos 56 anos do Ministério Público no Estado do Acre, a ser realizada na próxima sexta-feira, 26, na sede da instituição.

O governador agradeceu a visita e parabenizou o trabalho do Ministério Público, colocando o Poder Executivo sempre a disposição das demandas em favor da sociedade. Na ocasião, agradeceu o convite para as festividades de 56 anos e assegurou que prestigiará a programação.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

Fotos – Assessoria Governo do Estado

