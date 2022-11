PGR e CNMP enviam orientação para garantir cumprimento de decisão para desbloqueio de rodovias

Nesta terça-feira, 1º, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento se reuniu com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Comando da Polícia Militar do Acre para saber como as forças de segurança estão atuando para conter a crise provocada pelo bloqueio de estradas e áreas urbanas.

As manifestações têm o objetivo de contestar o resultado das eleições presidenciais, já proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na segunda-feira, 31, para liberar as vias em todo o país, no Acre, segundo a PRF, ainda tem três pontos de bloqueios.

Foi determinado que as polícias militares dos estados devem atuar para desobstruir até mesmo as estradas federais, além de identificar, multar e prender os responsáveis pelos bloqueios.

Segundo o procurador-geral, o MPAC está adotando todas as providências para garantir que a decisão do STF seja cumprida. Foi instaurado, nesta terça-feira, um procedimento administrativo a fim de acompanhar o cumprimento da determinação do STF, tendo sido enviado ofício à Superintendência da PRF no Acre e ao Comando da PM para que informem as providências adotadas.

“As instituições não têm partido político e evidentemente que temos que cumprir a lei. Não admitiremos que o nosso Estado avance para uma situação mais grave, como estamos vendo em outros estados”, ressaltou.

Texto: Kelly Souza

Foto: Tiago Teles

