Um veículo da Agência Reguladora do Acre – Ageac, perdeu o controle na manhã desta sexta-feira, dia 24, quando estava prestes a chegar na cidade de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital, localizada na tríplice fronteira do Acre.

Segundo informações, o motorista apenas identificado como Lucas, teria perdido o controle ao acessar uma curva localizada no km 2, nas proximidades do Quartel do Exército Brasileiro. A pista molhada pela forte garoa, além da sujeira na estrada, teria feito com que o carro derrapasse.

Após a derrapagem na estrada, o veículo bateu no meio-fio e capotou. Todos os três ocupantes nada sofreram, sendo segurados pelo cinto de segurança e ficando dependurados dentro da boleia.

A curva em questão, segundo especialistas, foi feita inclinação negativa fazendo que vários acidentes fossem registrados. A causa, na maioria, seria o acesso com velocidade acima do permitido.

