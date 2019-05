Um acidente envolvendo uma pick-up da Polícia Civil de Assis Brasil, modelo Mitsubishi, placa QLW 4732, por pouco não termina em tragédia por volta das 12h30 deste sábado, dia 4, na rua Alexandre Esteves Filho, cidade de Epitaciolândia, quando subia a ladeira rumo ao centro comercial.

Segundo foi levantado pela PM, a agente que dirigia o veículo, subia a rua normalmente juntamente com uma moto que ia na sua frente. Foi quando, de repente, o piloto da motocicleta realizou uma parada brusca na frente da pick-up, fazendo com que a motorista manobrasse para a direita afim de não bater.

No local, existe uma obra com uma ‘carrada’ de barro na frente, onde o veículo bateu e fez com que virasse. A motorista que não teve seu nome divulgado, nada sofreu e saiu ilesa. Não foi informado se o motociclista ficou no local, ou saiu após o sinistro.

No momento do acidente, ninguém passava pelo local, já que tem uma ciclovia, na calçada ou estava trabalhando na obra. O veículo foi resgatado por um guincho e levado para uma oficina.

