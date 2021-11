Pisoteado: Pai de ex-deputado morre após sofrer ataque de boi em curral

A ação tem como foco incentivar mais de 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina a procurarem os postos e completarem o ciclo vacinal

Neste sábado (20), vai ser realizado o “Dia D” da Mega Vacinação contra a Covid-19 – que é considerada pelo Governo Federal, como a maior campanha da história brasileira. Diversas salas de vacinação por todo o país estarão abertas para aplicar a primeira, a segunda ou a dose de reforço. A iniciativa começa neste sábado e continua de segunda a sexta-feira da próxima semana.



Buraq Salameh tem 33 anos e é empresário em São Paulo. Por lá, ele conta que toda a família e os amigos mais próximos já estão protegidos com as duas doses da vacina. Ele acredita que a dose de reforço vai trazer mais segurança. “Eu tomei duas doses da CoronaVac, aqui em São Paulo. Agora estou aguardando para tomar a terceira dose, a de reforço. Acho que vou estar mais protegido com a terceira dose da vacina e também no futuro”, avaliou.



Essa ação tem o foco de incentivar mais de 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina a procurarem os postos para completar o ciclo vacinal. Também são esperados, aproximadamente, 9,3 milhões de pessoas que podem receber a terceira dose. Para chamar a atenção para o Dia D, o Ministério da Saúde vai promover eventos simultâneos em seis capitais em todas as regiões do país: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Manaus (AM), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Salvador (BA). O calendário de ações em cada uma dessas cidades vai estar disponível nas redes sociais e site da prefeitura ou da Secretaria de Saúde local.



Para o secretário de Saúde do Distrito Federal, general Pafiadache, essa campanha de vacinação tem o potencial de melhorar a forma como o trabalho é realizado. “O dia D vai ser fundamental. Acho que vamos ter algumas experiências que poderemos utilizar em melhorias do processo. Não imagino que, aqui em Brasília, vamos ficar em só um dia D de vacinação, talvez tenhamos que fazer mais na busca do nosso público que ainda não se vacinou”, destacou.



O Ministério da Saúde, já distribuiu mais de 350 milhões de vacinas Covid-19 às unidades da federação. Por isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que há vacinas para todos que precisam.



“A todos os brasileiros que ainda não foram tomar a segunda dose, que procurem as salas de vacinação, as unidades de saúde ou as estratégias usadas em cada município. Essas doses estão disponíveis para você. Você tomando a segunda dose ficará mais protegido contra a Covid-19 e ajudará o Brasil a superar essa crise sanitária”, chamou o ministro.

Dados da Covid-19

O Brasil registrou mais 12.301 casos e 293 óbitos por Covid-19, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 21.989.962 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus.



O Rio de Janeiro ainda é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,15%. O índice médio de letalidade do País está em 2,8%.

Taxa de letalidade nos estados

RJ 5,15%

SP 3,46%

AM 3,22%

PE 3,16%

MA 2,83%

PA 2,80%

GO 2,67%

AL 2,62%

PR 2,60%

CE 2,60%

MS 2,56%

MG 2,54%

MT 2,52%

RO 2,43%

RS 2,42%

PI 2,18%

BA 2,17%

SE 2,17%

ES 2,13%

PB 2,12%

DF 2,10%

AC 2,10%

RN 1,98%

TO 1,70%

SC 1,62%

AP 1,61%

RR 1,60%

Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com/painelcovid.