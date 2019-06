PGM Plácido de Castro: inscrições abertas. Até R$ 5,2 mil

TON LINDOSO, DO CONTILNET

O Diário Oficial do Estado traz para Plácido de Castro uma novidade: o novo edital para Procurador Municipal. De acordo com informações do documento, são ofertadas duas vagas de nível superior com remuneração inicial de até R$ 5.200,00 em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados no cargo devem acessar o endereço eletrônico http://fundape.ufac.br para se inscrever no certame. A inscrições começaram quarta (26) e seguem até o dia 14 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 225 e deve ser pago até a data limite de 15 de julho de 2019.

A prova objetiva será aplicada na data provável de 04 de agosto de 2019. Mais informações você encontra no DOE, edição de quarta-feira (26).

Comentários