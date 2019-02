O município de Plácido de Castro, distante da capital acreana 91 km, vai receber no próximo dia 12 de fevereiro (terça-feira), o governador de Rondônia coronel Marcos Rocha (PSL), o vice-governador daquele Estado, José Atílio Salazar Martins (PSL) e empresários rondonienses, que virão ao Acre conhecer o cultivo local de café para possível compra.

O prefeito Gedeon Barros (PSDB) e o governador do Acre Gladson Cameli (PP) vão recepcionar a comitiva rondoniense na Colônia Santa Maria, localizada na AC 475 – Ramal Boa Esperança, de propriedade do agricultor Anésio Rodrigues Alves.

Anésio é referência na região, pois planta café há mais de 40 anos e somente na última safra produziu 11 mil pés, vendendo cada saca colhida a R$ 325. “Pra quem tem pouca terra, não tem negócio melhor. A gente tira uma média de 12 mil reais por hectares”, exaltou Anésio.

A Colônia Santa Maria será a vitrine do encontro dos empresários do ramo cafeeiro, onde haverá um dia de campo para os produtores rurais de Plácido de Castro e visita à plantação.

“A ideia deste encontro surgiu lá em Porto Velho, durante visita ao governador Coronel Marcos Rocha, quando tratamos do fortalecimento do agronegócio. O apoio do secretário Paulo Wadt (Secretaria Estadual de Agronegócio e Produção do Acre – SEPA) foi fundamental para a realização deste encontro em Plácido de Castro”, destacou Gedeon.

“Estamos envolvidos em buscar a expansão da cadeia produtiva no Acre, diversificando os segmentos por áreas e, para isto, contamos com o apoio de instituições como SEBRAE e EMBRAPA para a realização destes encontros e intercâmbio entre empresários e produtores”, informou Wadt.

O Dia de Campo sobre cafeicultura terá o apoio do SEBRAE, EMBRAPA, Federação de Agricultura e SENAR.

A Comissão Organizadora deste evento em Prefeitura de Plácido de Castro tem a expectativa da presença de 200 pessoas, entre autoridades do Acre e Rondônia, empresários e produtores rurais.

