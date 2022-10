PM apreende 15 quilos de cocaína e maconha com homem em caminhonete na BR-364

O governador Gladson Cameli votou, às 11h da manhã, deste domingo, 30, na Escola Estadual Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o gestor enfatizou que a vitória do candidato do Partido Liberal (PL) representará a continuidade de um governo comprometido com o desenvolvimento do país.

“Eu e a grande maioria da população vamos com o candidato do 22. Bolsonaro, sem dúvida, já mostrou que é a melhor opção para o Acre e o Brasil”, afirmou.

Cameli, que foi reeleito governador no primeiro turno, votou acompanhado da pequena Ágata Maia, de seis anos de idade. Gladson defendeu a democracia como o melhor processo para assegurar que cada cidadão tenho direito ao voto para fazer suas próprias escolhas.

“A democracia é soberana e a vontade popular merece sempre ser respeitada”, enfatizou.

No Acre, mais de 588,4 mil eleitores estão aptos a votar. No primeiro turno das eleições, o presidente Bolsonaro obteve 62,5% dos votos válidos, contra 29,26% do candidato Lula. Por conta do horário unificado, a votação será encerrada às 15h.

