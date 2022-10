PM apreende aproximadamente três quilos de entorpecentes em Tarauáca

Uma guarnição do 7° Batalhão de Polícia Militar aprendeu, na segunda-feira, 17, pouco mais de três quilos de entorpecentes, na rua Capitão Hipólito, em Tarauáca.

Os militares tinham informações que um dos envolvidos estava realizando o tráfico na região e conseguiu filmar a ação de venda de entorpecentes na residência do suposto envolvido. Diante do fato e com base nas provas obtidas com a filmagens, os policiais foram ao endereço e se depararam apenas com duas pessoas menores de idade fazendo a venda do ilícito.

A guarnição foi informada do paradeiro do proprietário da casa e principal suspeito de realizar o tráfico na região. Com base nos informes, a equipe policial se deslocou ao endereço, encontrou o indivíduo, e também constatou a existência de 1,761 quilogramas de substância aparentando ser maconha e 1,312 quilogramas supostamente de cocaína, além de 180 reais em dinheiro, uma motocicleta e um aparelho televisor sem procedência comprovada.

Os militares encaminharam os envolvidos a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários