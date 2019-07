Policiais militares do 8° Batalhão, localizado no município de Sena, prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes com armas de fogo. As prisões e apreensões ocorreram na noite deste sábado, 13 de julho.

Na primeira ação, dois homens efetuaram três disparos de arma de fogo em uma mulher de 18 anos, no bairro Jorge Alves Junior. Os militares intensificaram as buscas pelos agentes e conseguiram prender os dois envolvidos. De posse deles, havia um revólver calibre .32, com três munições intactas e três deflagradas.

A vítima da tentativa de homicídio foi encaminhada para hospital do município. Os autores juntamente com a arma de fogo foram levados para Delegacia Geral de Polícia Civil.

Adolescentes apreendidos com arma de fogo e drogas

Três adolescentes infratores efetuaram disparos de arma de fogo em uma residência e fugiram do local. Os policiais, contudo, agiram rápido, localizando dois dos três infratores, além da pistola calibre .22 utilizada na ação, com nove munições intactas e um pacote de cocaína.

A ocorrência também foi encaminhada para Delegacia Geral de Polícia Civil, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

